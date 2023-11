Für Kärntens Parallelboarderin Daniela Ulbing hätte die vergangene Saison nahezu perfekt sein können. Die Drobollacherin kürte sich bei der WM in Georgien zur Vizeweltmeisterin, im Kampf um die große Kristallkugel war sie bis zum Saisonfinish involviert. „Ich habe das Boarden extrem genossen. Das Gefühl am Brett war genial und das hat sich in den Resultaten widergespiegelt. Ich habe einen unglaublichen Biss verspürt. Leider habe ich mich ein paar mal selbst eliminiert, teilweise zu viel riskiert, aber so ist mein Naturell.“