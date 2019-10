Katharina Liensberger wird in Sölden fehlen. Das ist nur eine Zwischenstation, niemand weiß, ob sie diese Saison überhaupt starten darf. Der - lange - Versuch einer Erklärung, wie es so weit kommen konnte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katharina Liensberger schaut in eine ungewisse Zukunft © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Ski-Weltcup steht an und es sind nicht nur die fast sommerlichen Temperaturen oder der Abgang von Marcel Hirscher, die Gesprächsthema sind. Nein, es geht auch um eine Läuferin, die noch gar kein Weltcuprennen gewonnen hat: Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin wollte diesen Sommer zur Vorarlberger Skimarke „Kästle“ wechseln. Dieser Wechsel löste ein Erdbeben aus, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Ebenso wenig ist absehbar, ob Liensberger in dieser Saison überhaupt am Start stehen darf. Im folgenden der Versuch einer Erklärung, wie es so weit kommen konnte – und was das System „ÖSV“ damit zu tun hat.