Die Utensilien für die neue Weltcup-Saison hat Katharina Liensberger noch ausgefasst. Ob sie fährt, steht in den Sternen. ©

Die Geschichte ist bekannt: Katharina Liensberger unterzeichnete einen Vertrag bei der Ski-Firma Kästle. Da die aber nur Ski und keine Shuhe erzeugt, musste sich die Vorarlbergin auf die Suche nach Beinkleidern machen. Damit scheiterte sie. Um die 22-Jährige aber weiter im ÖSV-Weltucp-Team zu haben, setzte der ÖSV alle Hebel in Bewegung, um sie zu ihrem bisherigen Ausrüster "Rossignol" zurückzubringen. Ein Vertrag lag unterschriftsreif bereit. Allein Liensberger unterzeichnete nicht, weil sie sich nicht zwei Jahre an "Rossignol" binden wollte, sondern nur ein Jahr. Kathi hat bis 15. November Zeit in sich zu gehen und doch zu unterschreiben.