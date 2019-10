Der ÖSV will sich nach Marcel Hirscher auch dessen Systems bedienen, um Nachfolger zu finden. Zugleich wankt das Verbandssystem.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Schröcksnadel © APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Es soll ja Leute geben, die meinen, dass sich Österreichs erfolgreichster Skiverband diesen Winter warm anziehen muss, ohne seine Nummer eins. Ohne Marcel Hirscher ist die Aussicht darauf, den neunten Gesamtweltcupsieg in Folge nach Österreich zu holen, eher gering. „Wir ziehen uns jeden Winter warm an“, sagt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel dazu. Nachfolger werden von allen in Stellung gebracht, oder haben das, wie der Norweger Henrik Kristoffersen, zusammen mit dem Franzosen Alexis Pinturault in der Topposition um die Nachfolge, schon getan.