Katharina Liensberger im Frühjahr in Galtür © GEPA

Wenn Peter Schröcksnadel im Herbst in Wien fast schon traditionell eine Handvoll Medienvertreter zum Heurigen in Neustift lädt, weiß man: Der Winter naht. Und wenn nicht, der, dann zumindest der Weltcup-Auftakt in Sölden. Und von dem gibt es wahrlich gute Nachrichten: Der Auftakt auf dem Gletscher in einer Woche (am 26. Oktober die Damen, am 27. die Herren) bekam von der FIS sogar „dunkelgrünes Licht“, wie Damen-FIS-Renndirektor Markus Mayer bei der Kontrolle erklärte. Das Schneeband am Rettenbachferner ist perfekt vorbereitet, die österreichischen Ski-Herren werden hier morgen sogar ihre Qualifikation um die letzten Plätze beim RTL-Auftakt vergeben.