Die Gruppenphase ist Geschichte, am Samstag (11 Uhr) heißt es für die besten steirischen Damen- und Herren-Mannschaften in der Tennis-Landesliga siegen oder fliegen, wenn auf der Murinsel in Bruck an der Mur die Halbfinali über die Bühne gehen. Vor allem beim GAK blickt man dem Final Four mit Spannung und großen Hoffnungen entgegen. Die Grazer machen sich gleich mit zwei Frauen- und einem Herrenteam auf den Weg in die Obersteiermark. Besonders bemerkenswert: Beide Damen-Mannschaften konnten ihre Gruppe für sich entscheiden, somit trifft GAK 1 auf Heimschuh, GAK 2 auf die Lokalmatadorinnen Bruck/Mur–Kindberg. Aus rot-weißer Sicht hieße das im besten Fall: ein Stallduell der GAK-Spielerinnen im großen Finale. „Wir haben die ganze Saison auf den Meistertitel hingearbeitet und wollen den Aufstieg unbedingt realisieren. Jetzt konzentrieren wir uns natürlich erst einmal auf das Halbfinale. Aber sollten wirklich beide Teams ins Endspiel kommen, wäre das natürlich perfekt und wir könnten dann befreit aufspielen“, sagt GAK-Mannschaftsführerin Katharina Penkoff, die selbst spielen wird und sich darüber freut, „dass beide Teams einen Altersschnitt von unter 19 Jahren haben“.