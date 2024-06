Spannender hätte es im Grunddurchgang der diesjährigen Frauen-Bundesliga im Tennis nicht mehr zugehen können. Denn bis nicht das letzte Game gewonnen war, hieß es ums obere Play-off zu zittern. Am Ende setzten sich die Klagenfurterinnen vom KLC hinter Ried in einem Dreikampf, wo auch noch Graz involviert war, durch. Nur das direkte Duell aus Runde eins, wo der KLC in Graz einen Krimi mit 4:3 gewonnen hatte, entschied den Kampf ums Halbfinale zugunsten der Kärntnerinnen. „Es war echt ein starker Grunddurchgang, wir haben eine tolle Mannschaft, wo wirklich jede gut gespielt hat. Auch mit den neuen Legionärinnen haben wir ein gutes Miteinander“, freut sich „Dauerläuferin“ Nina Plihal, die alle Einzel (Bilanz: 2:2) und Doppel (3:1) der Saison bisher bestritten hat.