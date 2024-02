Jenseits der 40 bewegt sich Patrick Ofner nur bei der Zahl seiner Siege. Der 30-jährige Topspieler vom UTC Straßburg, der kommende Saison in der Bundesliga spielen wird, holte sich wieder einmal zwei Kärntner Meistertitel. Diesmal in der Tennishalle zu Wolfsberg, in der er im Einzelfinale Überraschungsmann Thomas Valent (UTC St. Salvator) klar mit 6:1, 6:1 besiegte. Valent zog auch im Doppel an der Seite von Thomas Zych (TC Warmbad) gegen Ofner und Josef Prix. Doch Ofner/Prix hatten ihre liebe Mühe, kämpften sich nach 3:6 im ersten Satz mit 6:1 zurück und gewannen im Champions-Tiebreak 10:8.