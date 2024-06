Österreichs Tennis könnte bei den Olympischen Spielen in Paris möglicherweise nur durch Sebastian Ofner vertreten sein. Nach einer dem heimischen Tennisverband ÖTV am Mittwoch übermittelten Information des internationalen Tennisverbands (ITF) wäre aktuell nur der 28-jährige Steirer für den Start qualifiziert. Weder Julia Grabher mit ihrem „geschützten Ranking“ noch Dominic Thiem haben den Cut laut der am Montag veröffentlichten Weltrangliste, die als Deadline galt, geschafft.

Der ÖTV führt nun Gespräche mit dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) und den betroffenen Akteuren. Danach erteilt der ÖTV einen Vorschlag für eine Nominierung. Wesentliches Detail: Das ÖOC müsste Dominic Thiem nominieren, damit dieser überhaupt in den Genuss der seit Monaten im Raum stehenden „speziellen Wildcard“ für ehemalige Grand-Slam-Sieger kommen kann. Internationale Kandidaten dafür sind neben Thiem keine Geringeren als Rafael Nadal, Andy Murray und Stan Wawrinka, allerdings werden nur zwei Sonderstartplätze vergeben.

Im Doppel haben Alexander Erler/Lucas Miedler nach derzeitigem Stand keine Chance mehr. Offen ist, ob durch spätere Absagen noch ein Platz frei werden könnte. Der ÖTV erwartet weitere Neuigkeiten für Anfang der nächsten Woche.