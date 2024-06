Vier lange Jahre ist es bereits her, dass Dominic Thiem im Finale der US Open in New York Alexander Zverev in einem packenden Fünfsatz-Thriller niedergerungen und seinen ersten und einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Während der Lichtenwörther bekanntermaßen seine Karriere am Ende des Jahres beenden wird, ist der Deutsche in bestechender Form und steht erstmals wieder in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Die bittere Niederlage gegen Thiem hat der 27-Jährige mittlerweile abgehakt. „Da war ich kein Kind mehr, aber ich war trotzdem irgendwie ein Küklein. Seitdem habe ich mich menschlich und sportlich weiterentwickelt und ich hoffe, dass ich das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen werde.“ Dafür, dass sich der Hamburger heute am Court Philippe Chatrier, wo er sich vor zwei Jahren im Halbfinale gegen Rafael Nadal schwer am Fuß verletzt hatte, den ersehnten Major-Titel holt, sprechen mehrere Aspekte. Zum einen hat Zverev etwa bei den direkten Duellen mit Carlos Alcaraz mit 5:4 (1:1 im Jahr 2024) die Nase vorne, zum anderen zeigte er im Halbfinale gegen Casper Ruud beim 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 eine starke Leistung, auch wenn der Norweger von Magenbeschwerden geplagt wurde.

Nach dem Match gegen Ruud sorgte der Weltranglistenvierte für ein wenig Verwunderung, da ihm die Freude nicht wirklich anzusehen war. Doch auch dafür lieferte der Olympiasieger von Tokio 2021 eine Erklärung: „Ich weiß, dass ich immer noch ein Match vor mir habe. Ich hab mich genau fünf Minuten gefreut, dann habe ich bereits ans Endspiel gedacht und ich will dort ein gutes Match spielen. Ich hoffe, dass es nach dem Finale eine Emotion sein wird, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde.“

Auch für seinen heutigen Gegner ist es das erste Finale in Roland-Garros. Durch den Halbfinalsieg über Jannik Sinner ist Alcaraz der jüngste Spieler der Profi-Ära, der auf Sand, Rasen und Hartplatz ein Grand-Slam-Endspiel erreicht hat. Und jedes Mal, wenn der Spanier in einem Major-Endspiel gestanden ist, hat er es bisher auch gewonnen: bei den US Open 2022 und im Vorjahr in Wimbledon. Dennoch will sich der 21-jährige Jungstar nicht in die Favoritenrolle stecken lassen und zeigt auch großen Respekt vor Zverev: „Er spielt großartiges Tennis auf Sand“, sagte Alcaraz, der vor allem von den Aufschlägen des Deutschen beeindruckt ist. Sollte sich der Mann aus El Palmar heute am Bois de Boulogne bei seinem erst vierten Antreten den Titel holen, würde er Novak Djokovic in der Weltrangliste überholen und wäre die neue Nummer zwei der Welt – hinter Sinner.