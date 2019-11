Harald Rannegger hat den GAK als Obmann von 2013 an aus der 1. Klasse in die Zweite Liga geführt. Nun hat er das Ruder übergeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harald Rannegger © GEPA

Sie sind 2008 als Obmann-Stellvertreter unter Anton Kürschner erstmals Funktionär beim GAK geworden und treten am Tag genau elf Jahre später als Obmann zurück. Mit Wehmut?

Harald Rannegger: Natürlich, weil man viele Freundschaften geschlossen und vieles gemeinsam erlebt hat. Ich denke, es zeugt aber von Größe, dann abzutreten, wenn man das Gefühl hat, den nächsten Schritt in dieser Dimension mit dem nötigen Arbeitseinsatz und Herzblut nicht mehr machen zu können. Es ist im Sinne des Vereins, dass neue Kräfte kommen, die das machen. Wir haben schon einige große Schritte gemacht, aber der nächste geht in Richtung Professionalisierung.