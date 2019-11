Rannegger im Interview"Man muss den Drachen fliegen lassen"

Facebook

Harald Rannegger © Gepa

Harald Rannegger ist nach sieben Jahren als Obmann des GAK am Donnerstag zurückgetreten. In einem Interview spricht das bisherige "rote Oberhaupt" über die Beweggründe für seinen Schritt in die zweite Reihe und wie die Zukunft des GAK aussehen kann. Rannegger: "Man muss den Drachen fliegen lassen." Ob er auch in Hinkunft dem Vorstand des GAK angehören wird, kann er noch nicht sagen. Dafür thematisiert er die Stadiondiskussion in Graz und sagt, was er vom Stadtrivalen SK Sturm hält.