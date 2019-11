Facebook

Zwischen dem aktuellen WAC-Coach Mo Sahli (oben) und seinem Vorgänger Gerhard Struber herrscht momentan eine etwas angespannte Stimmung © Apa, Gepa

Nach dem Abgang von Gerhard Struber zum FC Barnsley hat sein bisheriger Co Mo Sahli das Traineramt beim WAC übernommen. Der Auftakt war perfekt: 4:1 in der Bundesliga am Samstag in Mattersburg. Und auch für den Auftritt in der Europa League gegen Gladbach ernteten die Wolfsberger trotz der 0:1-Niederlage viel Lob.