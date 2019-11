Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leitwolf Gerhard Struber verließ seinen Rudel © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Rund 1,3 Millionen Euro – so viel hat der WAC binnen sechs Monaten an Ablösen für seine beiden Trainer Christian Ilzer (ging im Juni zur Wiener Austria) und nun Gerhard Struber eingenommen. Der 42-jährige Salzburger hat sich vor allem dank des 4:0 in der Europa League in Mönchengladbach ins internationale Rampenlicht gespielt.