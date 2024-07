Meister und Cupsieger SK Sturm bereitet sich bereits für die bevorstehende Saison vor. Mit dem Auftaktspiel auswärts gegen Rapid am 4. August (17 Uhr) starten die Schwarz-Weißen gleich mit einem Topmatch in die Bundesliga. Die Trikots für die Liga sind neu und wurden bei der Sponsor-Veranstaltung im Longin-Klub feierlich präsentiert.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Die neuen Trikots betonen einmal mehr unsere Verbundenheit mit den Gründerfarben und den Wert der Tradition, der uns extrem wichtig ist – ohne dabei auf moderne Akzente in der Struktur zu vergessen. Besonders freut mich, dass wir den bevorstehenden Abschluss unseres neuen Vertrages direkt mit Nike International tätigen, was auf das Gesamtvolumen unserer Ware und somit unser Wachstum in den letzten Jahren zurückzuführen ist – eine hervorragende Entwicklung, auf die wir sehr stolz sind.“

Der Family-Day am Donnerstag (16 bis 19 Uhr) ist ausverkauft. Alle jen, die noch Karten für das Showtraining inklusive Autogrammstunde ergattert haben, können am Mitarbeiterparkplatz der Magna in der St. Peter Hauptstraße parken (Fußweg ca. 15 Minuten).