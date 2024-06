Der 23-jährige Slowene Benjamin Markus schließt sich dem TSV Hartberg an. Markus hat NK Domzale in der Vorsaison als Kapitän auf den sechsten Rang in der Prva Liga geführt und ist ehemaliger Nachwuchs-Nationalspieler der Slowenen. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Markus ist ein defensiver Mittelfeldspieler.