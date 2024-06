Die Auslosung der Bundesliga-Saison 20254/25 ist da. Meister und Cupsieger SK Sturm bestreitet das erste Match im neuen Spieljahr auswärts gegen Rapid, am 4. August um 17 Uhr. Ein gutes Omen? Die Grazer holten gegen die Hütteldorfer in der abgelaufenen Saison in aus vier Duellen acht Punkte. Die neue Spielzeit eröffnet aber der GAK. Die Rotjacken empfangen am 2. August um 20.30 Uhr Salzburg. TSV Hartberg hat am 3. August (17 Uhr) den LASK zu Gast.