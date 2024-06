Der 20-Jährige Justin Omoregie wird nächste Saison für den TSV Hartberg spielen und hat die Leistungstests bei Hartberg bereits absolviert. In der Vorsaison spielte Omoregie bei Liefering und debütierte Anfang Juni auch im U21-Nationalteam von Teamchef Werner Gregoritsch. „Ich freue mich sehr, dass es mit der Leihe so gut geklappt hat. Die Gespräche mit dem Trainer waren hervorragend. Ich finde die Philosophie und das wofür Hartberg steht klasse. Ich freue mich die Fans im Stadion zu sehen und die Mannschaft kennen zu lernen“, sagt der Spieler.

Trainer und Sportdirektor Markus Schopp hat einen Spieler für seine Idee dazugewonnen: „Mit Justin kommt ein Spieler zu uns, der auf sehr vielen Ebenen schon bewiesen hat, welch großartiges Talent er ist. Er ist universell einsetzbar, sehr flexibel und passt genau in die Idee wie wir uns entwickeln wollen“, sagt der 50-Jährige.

Diakite wechselt auf die Insel

Omoregie könnte in Hartberg auch in die Fußstapfen von Ousmane Diakite schlüpfen. Die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler hat sich nämlich zerschlagen. „Ich bin aber nicht naiv“, sagt Schopp noch Anfang der Woche im Hinblick auf einen möglichen Verbleib Diakites. West Bromwich Albion, Zweitligist in England, hat nun die Verpflichtung des 23-Jährigen verkündet.

49 Spiele hat Diakite für den TSV Hartberg absolviert und dabei zwei Tore geschossen. Erst im Februar 2023 hat sich der defensive Mittelfeldspieler den Hartbergern nach einer Leihe fix angeschlossen. Er war damals der erste Hartberger, der einen Marktwert von über einer Million hatte.