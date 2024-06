Mit einem herzlichen „Servus“ betrat Jacob Italiano den Kunstrasenplatz in Weinzödl, wo der GAK am Montag in die Sommervorbereitung zur ersten Bundesliga-Saison seit 2006/07 eröffnet hat. Der 22-Jährige, der von Borussia Mönchengladbach gekommen war, war einer von vier Neuzugängen, die sich bei den traditionellen Shuttleruns zum Auftakt abplagten. Neben dem variabel einsetzbaren Australier schwitzten auch Dominik Frieser (Hartberg), Moritz Eder (Pinzgau Saalfelden) und der 18-jährige Österreicher Juri Kirchmayr bei den Pendelläufen. Letzterer kommt von Wolfsburg und komplettiert das Torhütergespann bei den Rotjacken.