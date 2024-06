Es gibt Auszeichnungen, die besonders freuen. So wie jene, die Rudi Roth in der Grazer Burg erhielt: Der GAK-Ehrenpräsident erhielt eine goldene GAK-Ehrennadel, die 1907 (!) das erste Mal vergeben worden war. Damals an den Enkel von Erzherzog Johann, Johann Graf Meran, der schon zu Gründungszeiten ein großer Förderer des GAK war. Nun entschied sich die Familie rund um Franz Harnoncourt-Unverzagt, die Nadel weiterzugeben. Und zwar an Roth, der der bisher letzte Ehrenpräsident des GAK ist und als bisher einziger österreichischer Fußballer als Spieler (Tormann) des GAK (1975 beim Wiederaufstieg aus Liga zwei) und Präsident (2004) Meister wurde. Überreicht wurde die Nadel zusammen mit Landeshauptmann Christopher Drexler, der als Landeshauptmann gewissermaßen ebenso Nachfolger des Erzherzogs ist. „Ich werde die Nadel in Ehrfurcht tragen – und weitergeben“, meinte Roth.

Auf den Schultern der GAK-Fans: Rudi Roth 1975 bei der Feier des Meistertitels © Roth/KK