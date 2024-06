Es ist nicht so, dass es derzeit keine anderen Themen in der Grazer Politik gäbe. So hat der Gemeinderat den verbindlichen Dekarbonisierungsplan für die Fernwärme einstimmig beschlossen. Mit dem Strategiebericht zum Budget (nur gegen die Neos) hat Finanzstadtrat Manfed Eber (KPÖ) praktisch die Verhandlungen zum kommenden Doppelbudget 25/26 eingeleitet. Auf Antrag der Grünen hat sich der Gemeinderat mehrheitlich per Petition für die EU-Renaturierungsrichtlinie ausgesprochen, um Umweltministerin Leonore Gewessler symbolisch den Rücken zu stärken. Der Wunsch der ÖVP nach einer polizeilichen Schutzzone für den Volksgarten wurde mehrheitlich abgelehnt – das sei nicht dringlich. Angesichts der Schlagzeilen in der jüngeren Vergangenheit ein kurios wirkendes Argument.