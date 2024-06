Der jüngste Beschluss stammt zwar erst aus 2022, jetzt schärft die Stadt Graz aber nach und erklärt den neuen Dekarbonisierungsplan für die Fernwärme als verbindlich. Umweltstadträtin Judith Schwentner (Grüne) bringt das entsprechende Stück in den Gemeinderat ein. Ein markanter Unterschied zur alten Strategie: Das „Bio Solar“-Projekt in Kalsdorf scheint nicht mehr auf. „Ja, das liegt auf Eis“, bestätigt Energie Steiermark-Sprecher Urs Harnik-Lauris. Die Gemeindepolitik hatte sich von Anfang an gegen den Speichersee samt Solaranlage und Biomasseanlage gewehrt – und saß durch die notwendigen Umwidmungen der Grundstücke am längeren Ast.