Kinder fahren auf ihren Fahrrädern die Wege entlang, bringen die Schaukel bis zum Anschlag in Schwingung und schießen sich Frisbees zu. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal im Grazer Volksgarten. Sieht man sich allerdings etwas genauer um, bemerkt man die Gruppen an jungen Männern, die auf der anderen Seite des Rösselmühlbachs zusammenstehen und ihre Blicke prüfend über das Gelände schweifen lassen. Die immer gleichen Personen drehen ihre Runden. Dass sie Vorbeikommenden am Weg dabei oftmals Drogen anbieten, ist ein offenes Geheimnis.