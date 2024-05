Wie am Freitag bekannt wurde, ist ein 26-jähriger Somalier in der Nacht auf Dienstag (30. April 2024) im Volksgartenpark mit einem Messer schwer verletzt worden. Laut Beschreibung des Opfers soll der Unbekannte zirka 40 Jahre alt und zirka 190 cm groß gewesen sein. Er hat blonde Haare („Dutt“) und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Gesuchte soll Deutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise an Tel. 059-133-65 3333 oder direkt 133.

Laut Ermittlungen dürfte es gegen 2.20 Uhr zu einer verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem in Graz wohnhaftem Opfer und dem Unbekannten gekommen sein. Dabei zückte der Unbekannte ein Messer und stach dem 26-Jährigen in den Bauch. Der Verdächtige flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Annenstraße.

Die Rettung transportierte den Somalier mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das LKH-Graz. Dort musste er notoperiert werden. Sein Zustand ist stabil.