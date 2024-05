Am Tag seiner Meisterfeier und der Präsentation des neuen Hauptsponsors gibt der GAK auch seinen ersten Neuzugang für die Bundesliga bekannt. Dominik Frieser übersiedelt vom TSV Hartberg in die steirische Landeshauptstadt und unterschreibt für zwei Jahre.

Der 30-Jährige bringt die Erfahrung von 140 Bundesliga-Spielen (22 Tore, 17 Assists) mit. In der abgelaufenen Saison stand der Flügelspieler in 30 Saison-Matches plus den beiden Europacup-Play-off-Partien für Hartberg auf dem Feld. Frieser heuerte Ende August 2022 nach Auslandsstationen beim FC Barnsley und bei Cesena in der Oststeiermark an. Zuvor war der Offensivspieler unter anderem für den LASK, Wolfsberg und Kapfenberg tätig.

Für den gebürtigen Grazer ist es eine Heimkehr zum GAK, für den er von 2002 bis 2007 bereits in der Jugend tätig war, ehe er für ein Jahr in den Nachwuchs des SK Sturm übersiedelt ist.

Frieser: „Geilster Verein der Welt“

„Ich freue mich richtig auf die bevorstehende Aufgabe beim – für mich – geilsten Verein der Welt. Ich werde mein Herz auf dem Platz lassen und immer 110 Prozent geben!“ erklärt Frieser.

Sportdirektor Dieter Elsneg meint: „Mit Dominik Frieser haben wir einen echten Wunschspieler bekommen, der sich ganz sicher mit Vollgas für unseren GAK einsetzen wird. Seine Offensivpower und seine auch internationale Erfahrung wird uns in der Bundesliga auf jeden Fall helfen!“

In Hartberg den Spaß wiedergefunden

Friesers Vertrag in Hartberg wäre noch bis Sommer 2025 gelaufen, wurde jedoch auf Wunsch des Spielers einvernehmlich aufgelöst. „In Hartberg habe ich wieder Spaß am Fußball gefunden, dafür bin ich sehr dankbar. Es war eine überragende Zeit“, erklärt Frieser.

Trainer Markus Schopp bedankt sich für die „wunderbare“ gemeinsame Zeit: „Dominik ist ein wichtiger Faktor in Hartberg gewesen und hat viel zum Erfolg beigetragen. Wir wünschen ihm alles Gute bei seinem Heimatverein, wo er groß geworden ist.“