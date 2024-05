Mapei wird in den kommenden vier Jahren Hauptsponsor des GAK sein, zwei weitere Jahre sind optional möglich. Das 1937 in Mailand gegründete Familienunternehmen beschäftigt derzeit in 90 Werken und 32 Forschungszentren rund 12.000 Mitarbeiter in 35 Ländern. Das Unternehmen versorgt die Bauwirtschaft mit Baustoffen, von Wohnbau bis zu Tunnel- und Straßenprojekten.

„Bei Mapei ist die Förderung des Sports seit vielen Jahrzehnten aufgrund der Unternehmenstradition ein besonderes Anliegen. Daher ist es mir eine große Freude, dass Mapei Austria die nächsten Fußballsaisonen in der Bundesliga als Hauptsponsor des GAK auftreten wird und den österreichischen Fußball fördert“, wird Andreas Wolf, Geschäftsführer von Mapei Austria, zitiert.

„Es war unser großes Ziel, nach dem sportlichen Erfolg auch im wirtschaftlichen Bereich nachzuziehen. Mapei steht für höchste Qualität bei Bauprodukten und ist aus unserer Branche nicht mehr wegzudenken“, sagte GAK-Obmann Rene Ziesler, selbst Bauunternehmer.

Mapei ist vor allem bekannt durch das Sponsoring im Radsport. Das italienische Unternehmen unterstützt unter anderem auch Sassuolo. Das Fußballteam ist in zehn Jahren von der Liga C in die Europa League gestürmt.