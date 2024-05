Applaudierend und mit einem großen Lächeln im Gesicht jubelte Junior Adamu „seinem“ GAK zu, als der Konfettiregen auf Spieler, Trainer und Verantwortliche niederprasselte. Die Meister-Party der Rotjacken ließ sich der Freiburg-Stürmer, der gerade auf Heimatbesuch in Graz ist, nicht entgehen. „Ich habe Gänsehaut“, sagte der 22-Jährige. „Ich freue mich so sehr, dass der GAK jetzt in der Bundesliga spielt. Ich bin in Graz mit dem GAK aufgewachsen, hier zu sein ist immer geil.“