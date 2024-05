Der Kreis schließt sich: Beim bislang letzten Bundesliga-Spiel des GAK stand Marco Perchtold bereits für die Rotjacken am Platz, 17 Jahre später wird der 35-Jährige erneut für die Rotjacken in der höchsten Spielklasse auflaufen. Der Kapitän verlängert seinen Vertrag bei den Athletikern um ein weiteres Jahr. „Marco trägt den GAK im Herzen und war in der vergangenen Spielzeit eine wesentliche Stütze unseres Erfolges“, freut sich Sportdirektor Dieter Elsneg. „Seine Leistungen auf und sein Auftreten abseits des Platzes haben Vorbildwirkung. Deshalb freuen wir uns, dass Marco auch in der kommenden Saison alles für unseren Verein geben wird.“

2017 schloss sich Perchtold als Bundesliga-Stammspieler bei St. Pölten erneut dem GAK an, der damals in der Landesliga spielte. Bis heute hat der Mittelfeld-Akteur 240 Pflichtspiele für den GAK bestritten. „Dass wir diesen einzigartigen Weg gemeinsam beschritten haben, erfüllt mich mit Stolz“, so Perchtold. „Ich freue mich, mit meinen Fähigkeiten dazu beizutragen, den GAK wieder in der Bundesliga zu etablieren!“