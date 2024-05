Angelehnt ans Küchenfenster schwelgt er in Erinnerungen an die Vergangenheit. Jene, die ihn schließlich zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. „Unsere Kindheit war eine eigene, da die Mama gestorben ist, als wir neun, acht und vier Jahre alt gewesen sind. Papa war Volksschuldirektor und Fußballtrainer. Von dem her kann ich nicht von einem richtigen Aufwachsen in der Familie sprechen. Ich habe abends manchmal Panik bekommen, wenn Papa nicht rechtzeitig Zuhause gewesen ist“, lässt GAK-Erfolgscoach Gernot Messner tief blicken. Er unterstreicht, „dass wir in sportlichen Belangen immer alles bekommen haben, auch wenn es sicherlich schwierig war“. Angesichts dieser Tatsache verstärkt er den Eindruck, dass seine oftmals kritisierte Emotionslosigkeit dieser Zeit „geschuldet ist“.