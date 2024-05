Meister GAK hat bei den Ehrungen für die Besten der Saison in der 2. Liga richtig abgeräumt. Von einer Jury aus Präsidenten, Managern und Trainern der Zweitliga-Vereine wurde Torjäger Daniel Maderner zum besten Spieler der Saison gewählt. Auf den Plätzen folgten Lafnitz-Angreifer Andre Leipold und Leoben-Stürmer Deni Alar. Die Auszeichnung für den Trainer der Saison ging an GAK-Coach Gernot Messner. Zum besten Torhüter wurde GAK-Goalie Jakob Meierhofer gewählt. Die roten Festspiele gehen also weiter. Am Samstag (17.30 Uhr) im letzten Saisonspiel gegen Kapfenberg werden die drei Herren geehrt.

Die Besten der Saison 2023/24 in der 2. Liga

Spieler der Saison: 1. Daniel Maderner (GAK), 2. Andre Leipold (Lafnitz), 3. Deni Alar (Leoben)

Torhüter der Saison: 1. Jakob Meierhofer (GAK), 2. Florian Wiegele (Leoben), 3. Andreas Leitner (Ried)

Trainer der Saison: 1. Gernot Messner (GAK), 2. Mitja Mörec (FAC), 3. Eric Orie (Dornbirn)