Es war durchaus eine Überraschung, was die Stadt Graz nach dem x-ten Stadiongipfel am Tag nach der Meisterfeier des SK Sturm in Graz bei einer extra einberufenen Pressekonferenz verkündete: Keine Entscheidung, sondern die Festlegung darauf, dass es eine von drei Varianten geben wird, für die aber nun „spätestens im Juli“ Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben würden. Nicht nur die Vereine Sturm und GAK waren ob der erneuten Verzögerung in der seit Jahren andauernden Diskussion sichtlich „not amused“. Am Tag danach meldete sich auch das Land Steiermark. Bemerkenswert: In einer Aussendung, in der Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl (VP) und SP-Klubobmann Hannes Schwarz gemeinsam Stellung nehmen.