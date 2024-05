Quasi bis zur letzten Minute der Spielzeit hat sich Levan Eloshvili seinen ersten Saison-Treffer für den GAK aufgehoben. Gekonnt umkurvte der Georgier Kapfenberg-Schlussmann Marvin Wieser und schob im letzten Spiel der Saison zum 4:2-Sieg für den Bundesliga-Aufsteiger ein. Die Emotionen, die sich danach entluden, waren überwältigend: Eloshvili wurde von der gesamten Mannschaft in einer Jubeltraube begraben und die knapp 8600 Fans feierten den krönenden Abschluss vor der Rückkehr in die höchste Spielklasse. „Das ist einer der schönsten Momente in meinem Leben“, sagte der 26-Jährige, nachdem das Team endlich das Meister-Schild in den Händen halten durfte, mit Tränen in den Augen.