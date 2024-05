Für Zweitliga-Meister GAK geht die Aufstiegs-Party heute in die nächste Runde. Um 12 Uhr treffen sich die Fans am Freiheitsplatz, es folgt ein gemeinsamer Marsch nach Liebenau, wo das letzte Spiel der Saison ansteht. Kapfenberg, das den Klassenerhalt bereits sicher hat, da es keinen sportlichen Absteiger aus der 2. Liga gibt, gastiert zum Steirer-Duell (17.30 Uhr, ORF Sport+ Konferenz live) in Graz. „Wir wollen die Party crashen und auch sportlich über dem ,Strich‘ bleiben“, sagt Interims-Trainer Matthias Puschl. Der GAK will vor einer vermutlichen Zweitliga-Rekordkulisse – 8300 Tickets waren am Freitagabend verkauft – seinen Fans in den 90 Minuten vor der sehnlichst erwarteten Meisterteller-Übergabe nochmals ein Fußball-Fest bieten. „Das soll ein Tag zum Genießen werden – das geht aber nur, wenn man gut Fußball spielt“, sagte GAK-Cheftrainer Gernot Messner, der zum Trainer der Saison gekürt wurde. „Es werden die spielen, die über das gesamte Jahr den Erfolg ausgemacht haben.“ Nicht mitwirken können Milos Jovicic (Syndesmoseband), Markus Rusek (Meniskus), Michael Cheukoua (Außenband) und Gabriel Zirngast (Schulter).