Austria Klagenfurt trifft in der ersten Runde des ÖFB-Fußball-Cups auf Gloggnitz, der WAC auf Draßburg. Das ergab die Auslosung durch den als „Glücksfee“ fungierenden Dominik Thalhammer am Montag im ORF. Red Bull Salzburg gastiert beim aus der 2. Liga zwangsrelegierten FC Dornbirn. Gespielt wird von 26. bis 28. Juli. Die erste Cup-Runde steigt damit erneut eine Woche vor dem Startschuss in die neue Bundesliga-Saison. Das Finale 2025 ist wieder am 1. Mai in Klagenfurt angesetzt. Das Stadion am Wörthersee bleibt zumindest bis 2026 Austragungsort der Pokal-Finali. In der ersten Runde gehen insgesamt 64 Teilnehmer an den Start. Neben den zwölf Teams aus der Bundesliga, 13 aus der 2. Liga gibt es 39 Vertreter aus den Landesverbänden. Die Amateur-Vereine genießen zum Auftakt Heimrecht.