Nur drei Tage nach dem freundschaftlichen Test gegen AS Monaco am 20. Juli bittet der SK Sturm den nächsten internationalen Spitzenklub zum Kräftemessen. Am 23. Juli um 19 Uhr gastiert der zweimalige Champions-League-Sieger FC Porto in der Merkur-Arena, bereits vier Tage zuvor ist der Dritte der abgelaufenen Liga-Saison in Portugal in Wien-Favoriten bei der Austria zu Gast.

Der geschützte Kartenverkauf startet bereits am 27. Juni um 10 Uhr online sowie in en Fanshops. Abonnenten, Black Member sowie Junior Member und Little Blackies können ein Ticket pro Person erwerben, ab 1. Juli (10 Uhr) gehen die Tickets dann in den freien Verkauf über. Die teuersten regulären Tickets auf der Längsseite kosten 25 Euro.