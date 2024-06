Die Umgestaltung des Kaders des SK Sturm schreitet voran. Vesel Demaku, der im Sommer 2022 nach Graz gekommen war und im Frühjahr 2023 zu Altach verliehen wurde, wechselt nun fix zu den Vorarlbergern. „Vesel Demaku ist ein talentierter Spieler mit absolutem Top-Charakter, der in Graz immer alles gegeben hat und im Frühjahr in Altach sehr gute Leistungen zeigen konnte. Wir wünschen Vesa alles Gute für sein neues Kapitel und sind davon überzeugt, dass Altach weiterhin viel Freude mit ihm haben wird“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Und auch Bryan Teixeira wird man in der kommenden Saison nicht Trikot der Schwarz-Weißen sehen. Seine Leihe nach Augsburg wurde verlängert. Dafür bestätigt Schicker, dass Simon Nußbaumer ein Probetraining bei Sturm absolviert. Der 19-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison in der oberösterreichischen Landesliga 18 Tore in 28 Spielen. Möglich ist auch ein Transfer des Torhüters Daniil Khudyakov (Lok Moskau, 1,94 m) zum SK Sturm. Grund ist die Ungewissheit, ob Kjell Scherpen bis zum Saisonstart fit ist. Aktuell läuft mit seinem operierten Kreuzband alles nach Plan.