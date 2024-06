Nicht alles wird neu, aber sehr vieles. Änderungen in Mannschafts-Kadern sind nichts Ungewöhnliches und Teil des Fußballgeschäfts. Der SK Sturm nimmt in den Betreuerteams einige Änderungen vor. Paul Pajduch steigt vom Spielanalysten zum Technischen Direktor auf, bleibt Chef der Scouting-Abteilung. „Durch unsere Professionalisierung der letzten Jahre war klar, dass wir ihn noch stärker ins übergeordnete Geschäft einbinden wollten, wo er sich intensiv ums Scouting und die Kaderplanung kümmern soll“, erklärt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Spielanalyst Michele Stock steigt von Sturm II zur Bundesliga-Mannschaft auf. Weil auch Analyst Sebastian Svetits Sturm in Richtung Voitsberg verlassen hat, wurde Sebastian Podsiadly vom VFL Wolfsburg geholt.

Bei Sturm II bleibt Jürgen Säumel Trainer. Auf der Position des Co-Trainers gibt es einen Wechsel. Michael Madl, von 2012 bis 2016 Spieler bei den Grazern, ersetzt Thomas Kaiser. Philipp Fraiss wird neuer Tormann-Trainer. Dieses neu zusammengesetzte Trainerteam wird auch die Mannschaft in der UEFA Youth League coachen.

Einer, der in beiden Ligen zum Einsatz gekommen und das letzte halbe Jahr an den dänischen Klub Randers FC verliehen war, wird schon bald fix nach Belgien wechseln. Der pfeilschnelle Mohammed Fuseini hat aktuell einen Marktwert von zwei Millionen Euro. Welche Transfersumme Fuseini in Sturms Klubkasse spülen wird, darüber herrscht Stillschweigen.