Um 17 Uhr wird heute in der Merkur-Arena das 200. Grazer Derby angepfiffen, für viele beginnt der Fußball-Festtag aber schon Stunden früher. Die Sturm-Fans stimmen sich ab 12 Uhr am Stadionvorplatz ein, die GAK-Anhänger treffen sich um 12 Uhr im ORF-Park in St. Peter, ab 13 Uhr folgt der Fanmarsch zum Stadion. Rund um das Stadion wird von 12 bis 22 Uhr eine Sicherheitszone eingerichtet. Aus diesem Bereich kann die Polizei, die mit mehreren hundert Kräften im Einsatz sein wird, gewaltbereite Personen wegweisen, bei Missachtung drohen neben Festnahmen auch Geldstrafen von bis zu 1000 Euro. Ab der Mittagszeit kommt es zu großräumigen Absperrungen, die Bereiche auf der Ostseite des Stadions (Liebenauer Hauptstraße) werden polizeilich gesperrt, rund um das Stadion kann es zusätzlich zu kurzzeitigen Verkehrssperren kommen. „Es gibt keine von vorneherein fix verordneten, sondern anlassbezogene Sperren“, erklärt Polizeisprecher Markus Lamb. „Wir sperren Straßen so kurz wie möglich beziehungsweise so lange wie erforderlich.“ Trotzdem ist es ratsam, mit dem Auto das Gebiet großräumig zu meiden.

Einlass ist ab 15.30 Uhr, eine frühe Anreise – idealerweise zu Fuß oder mit den „Öffis“ (die S-Bahn hält nicht an der Station „Stadion Liebenau“) – ist zu empfehlen. Die Auto-Zufahrt für Sturm-Fans in die Stadiongarage ist nur über die nördliche Einfahrt möglich. Rund ein Viertel des Kartenkontingents ging an den Gastverein GAK, dessen Fans in den Sektoren 22 bis 27 untergebracht sind. Der Zugang im Südbereich (Sektor 22) ist demnach für Sturm-Fans gesperrt, weshalb für Ticketinhaber für die Sektoren 15 bis 21 ebenso wie für jene für Sports-Bar und Longin-Klub der Zugang im Westen über den Stadionvorplatz zu verwenden ist. Zudem ist der Zugang über den Sektor 1 gesperrt, Ticketinhaber dieses Sektors müssen über die Sektoren 2 bis 7 ins Stadion.

Polizeisprecher Lamb: „Jetzt liegt der Ball bei den Fans“

Zwischen den Sturm- und GAK-Bereichen sind Glastrennwände installiert, weiters kommt zwischen den Sektoren 21 und 22 ein mobiler Zaun zum Einsatz. Für GAK-Fans ist der Zugang zu den Sektoren ausschließlich über den Sektor 27 möglich, nach dem Derby ist der Abgang aus dem Sektor 22 geöffnet. Ab 18.30 Uhr werden den GAK-Fans in der Liebenauer Hauptstraße sechs Gelenkbusse bereitgestellt, die über die Münzgrabenstraße zum Dietrichsteinplatz fahren.

„Alle Beteiligten haben Lehren aus dem letzten Derby gezogen“, sagt Lamb. Gestern vermeldete die Polizei die Ausforschung zweier Männer, die im Verdacht stehen, während des Cup-Duells im November 2023 beim Angriff auf einen mobilen GAK-Fanshop aktiv beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden wegen des Verdachts der schweren gemeinschaftlichen Gewalt angezeigt. „Wir haben alle Hausaufgaben gemacht, dass es ein sicheres Derby wird. Jetzt liegt der Ball bei jedem Fan, um daraus das Fußballfest zu machen, das sich jeder wünscht.“