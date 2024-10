Wer alt genug ist, um Grazer Derbys in der Bundesliga erlebt zu haben, schwelgt dieser Tage in Erinnerungen an unvergessene Matches mit strahlenden Helden und sportlichen Tragödien. Zum 200. Mal treffen die beiden Stadtrivalen bereits aufeinander. Dies spricht für eine lange und ereignisreiche Geschichte, deren Unterbrechung auf Meisterschaftsebene heute nach über 17 Jahren endlich ein Ende findet. Welche Emotionen diese Begegnung freisetzt, bewiesen die beiden Cup-Aufeinandertreffen in den vergangenen beiden Jahren.

Von Augenhöhe kann keine Rede sein

Zwar feierte Sturm in beiden K.o.-Duellen einen Favoritensieg (1:0 beziehungsweise 3:2), tat sich gegen den damaligen Zweitligisten GAK jedoch zwei Mal schwer. Nun findet dieses Kräftemessen erstmals seit 2007 auf ligatechnischer Augenhöhe statt. Misst man jedoch die tatsächlichen Kräfte, ist von Augenhöhe natürlich keine Rede. Nüchtern betrachtet hat sich Sturm einen riesigen Vorsprung erarbeitet, und damit ist nicht nur die Eroberung von drei der letzten vier nationalen Titel gemeint.

Frei nach dem Motto, dass es sich mit vollen Hosen leicht stinken lässt, hält auch das schwarz-weiße „Kollektiv 1909“ in einem Schreiben zum Derby fest: „Sind wir uns ehrlich, die Verhältnisse sind auf allen Ebenen geklärt. Beim Derby geht es nicht um die Vormachtstellung in der Stadt. Beim Derby entscheidet sich nicht, wer die Nummer eins in Graz ist. Das Derby kann daher nur ein Anlass sein, die Größe von Sturm zu zelebrieren.“

Kaum ein GAK-Vertreter wird beeinspruchen, dass Sturm aktuell in diversen Kennzahlen die Nase vorne hat. Dies hat nicht nur mit der hervorragenden Arbeit beim Doublesieger in diesem Jahrzehnt zu tun. Angesichts des Vorsprungs von mehr als eineinhalb Jahrzehnten, in denen der GAK nicht der Beletage angehört hat, ist es auch ein klassischer Fall von „nanetnana“.

Riesige Unterschiede

Sturms Budget liegt mittlerweile bei rund 60 Millionen Euro, jenes des GAK bei 8,5 bis 9 Millionen Euro. Sturms Marktwert des Kaders wird auf „transfermarkt“ mit 68,9 Millionen Euro beziffert, jener des GAK mit 7,8 Millionen Euro. Sturms Heimspiele sahen in dieser Saison bislang im Schnitt 14.959 Zuschauer, jene des GAK 7693. Sturm-Kicker haben zusammengerechnet 108 A-Länderspiele absolviert, jene des GAK kein einziges.

Die Auflistung dieser Fakten dient der Untermalung, wie groß die Favoritenrolle Sturms in diesem Jubiläums-Derby ist. Dazu reicht auch ein Blick auf die härteste aller Fußballwährungen. An Punkten steht es 19 zu 4. Sturm führt die Tabelle an, der GAK trägt die rote Laterne.

Womit wir beim großen Aber wären. Dass der Aufsteiger bislang ergebnistechnisch unter Wert geschlagen wurde, sollte sich herumgesprochen haben. Außerdem soll die Darstellung der sportlichen Übermacht Sturms keinesfalls die famose Aufbauarbeit des GAK in der jüngeren Vergangenheit schmälern. Der Weg von der letzten Spielklasse zurück ins Oberhaus wird verständlicherweise oft erzählt. Diese Geschichte ist auch zu gut.

Der GAK muss die Zeit bekommen

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Aufholjagd nicht von heute auf morgen vonstattengeht. Der GAK muss die Zeit bekommen, sich nicht nur in der Liga zu akklimatisieren, sondern sich Schritt für Schritt zu entwickeln. Auf allen Ebenen. Zum Beispiel auch den Transfermarkt betreffend, der nun mal einen der größten Hebel in finanziellen Angelegenheiten darstellt. Als Rekordverkauf des GAK gilt nach wie vor Mario Bazina (2006 um 1,5 Millionen zu Rapid) und stammt somit aus einer Zeit, als eigentlich eher zu viel Geld ausgegeben wurde. Sturm und GAK eint nicht nur 2007 als Konkursjahr, sondern dass finanzielle Vernunft seither bei beiden Vereinen eine Rolle spielt. Zuvor wurde offenkundig zu riskant mit dem Geld jongliert.

Sturm ist der Goliath, der GAK tritt als David an. Dies ist so. Und dies ist vor allem gut so, weil es bedeutet, dass diese Paarung die Chance hat, wieder Alltag zu werden. Schaffen es die Rotjacken, ein Dauer-Abo auf die Bundesliga zu lösen, kann sich der Unterschied zwischen den beiden Kontrahenten auch wieder verkleinern. So groß wie aktuell war der Unterschied auf Bundesligaebene jedoch noch nie. Die gute Nachricht: So wenig ein Sturm-Sieg an der Vormachtstellung in der Stadt ändern würde, so wenig garantiert ist er. David gegen Goliath, eh schon wissen.

Zum Zauber von Derbys gehört es, dass die Anhänger des GAK trotz allem mit einem historischen Abend spekulieren dürfen. Im Schreiben von „Rotes Graz“ heißt es: „Ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Es zählt der Moment, und so eine Atmosphäre kann in der Mannschaft Kräfte freisetzen. Jetzt heißt es, alles zu geben und Geschichte zu schreiben.“ Schön, dass es auch in der Bundesliga wieder da ist, das Grazer Derby. Wir haben es schmerzlich vermisst.