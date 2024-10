Absolut nichts ging mehr. Bis auf den letzten Platz gefüllt platzte das Liebenauer Stadion, damals noch als UPC-Arena bekannt, aus allen Nähten. Alle wollten dabei sein, als sich Sturm und der GAK am 17. Mai 2007 in der Bundesliga gegenüberstanden. Denn schon vor der Partie war klar, dass es das letzte Derby für lange Zeit sein sollte, da der GAK aufgrund von Verletzungen von Lizenzregeln aus der Bundesliga zwangsabsteigen musste.

„Das hätte mich zu viel Energie gekostet“

Auf dem Rasen setzten sich die Schwarzen durch. Mario Haas erzielte in der 37. Minute mit einem Schuss knapp außerhalb der Strafraumgrenze das Goldtor. „Christoph Leitgeb hat mir den Ball zugespielt. Und dann habe ich das Tor mit dem Spitz geschossen. Auf dem nassen Boden hat der Ball bodenauf genau gepasst. GAK-Tormann Andreas Schranz hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Und dann bin ich beim Jubeln zu den GAK-Fans gelaufen. Unsere eigenen sind auf der anderen Seite gewesen. Das hätte zu viel Energie gekostet“, erinnert sich der heutige U16-Akademietrainer grinsend. „An dieses Spiel werde ich mich ewig erinnern. Und als Grazer gegen den GAK im bislang letzten Bundesliga-Derby ein Tor zu erzielen, das nimmt mir keiner mehr. Derbytore haben sich immer einen Tick besser angefühlt.“

Sturm-Trainer Christian Ilzer kann am Samstag bis auf die verletzten Defensivkräfte Jon Gorenc Stankovic, Gregory Wüthrich und Arjen Malic auf den gesamten Kader zurückgreifen. Schon als junger Fan besuchte er etliche Derbys. Vor allem die Zeit unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim ist ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben. Und da kommt es nicht überraschend, dass ihm ein Stadtduell nie mehr aus dem Kopf ging. „1997 bin ich bei der Stadioneröffnung als Sturm-Fan in Liebenau, damals noch als Arnold-Schwarzenegger-Stadion bekannt, gewesen. 4:0 hat Sturm die Partie gewonnen. Roman Mählich, Gilbert Prilasnig und Ivica Vastic mit einem Doppelpack haben die Tore erzielt. Dieses Spiel wird für mich auf ewig unvergessen bleiben“, sagt Ilzer strahlend. Immerhin handelte es sich um die Geburtsstunde der ersten Meistersaison in der schwarz-weißen Klubhistorie. Ein Vastic-Treffer wurde sogar zum Tor der Saison gewählt. Was sich Ilzer für das Derby am Samstag am meisten wünscht, ist ein „Fußballfest. Alle Grazer, alle Steirer haben sich diesen Tag schon lange dick im Kalender angestrichen.“

Sturm-Trainer Christian Ilzer © GEPA pictures

Für Ilzer ist es bereits das dritte Derby als Sturm-Trainer. Mit dem 1:0 und dem 3:2 im ÖFB-Cup 2022/23 und 2023/24 ist seine Weste noch blütenweiß. „Und diese positive Stimmung, die in diesen beiden Derbys im Stadion geherrscht hat, wünsche ich mir wieder. Hoffentlich sorgen beide Fanlager erneut für eine großartige Atmosphäre. Die Rivalität muss aber zwischen den beiden Mannschaften auf dem Platz entschieden werden. Denn ein Fußballfest muss genauso für Familien und Kinder herrschen wie für die Fangruppen.“, sagt Ilzer, der mit seiner Truppe vor sieben Spielen in 21 Tagen steht. „Das ist der härteste Zyklus im gesamten Herbst.“