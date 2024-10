MEIN GAK

Es begann mit dem Mittelfinger von Andreas Ogris, zumindest glaubte ich das lange. Jahre später fand ich heraus, dass es in Wahrheit Ernst Baumeister gewesen sein musste, der eine späte gelbe Karte kassiert hatte und den Hohn der GAK-Fans mit einem kerzengeraden Mittelfinger quittierte. Was mich an diesem Frühlingstag 1992 in der Körösistraße faszinierte, war, dass hunderte in rot gekleidete Menschen selbigen Finger choreografiert zur Antwort erhoben. Noch mehr verwunderte mich aber, dass mein Vater, der mich an diesem Nachmittag an der Hand nahm und mit mir ins Stadion fuhr, darüber lachte. Ich war gerade sieben Jahre alt geworden, eigentlich zu alt, um nicht zu wissen, dass wir in der „Zweiten Division“ und nicht „Dimension“ spielten. Aber ich wusste: Mittelfinger sind verboten. Aber hier schienen andere Regeln zu gelten. Ich war verwirrt und sofort verliebt.

Das „A“ in GAK könnte auch für „absurd“ stehen, das weiß ich heute. Der Klub und seine Anhänger entbehren jeglicher Logik und ich erkenne mittlerweile stolz, dass es eine inklusive Absurdität ist, die auch für mich gilt. Nie war ich glücklicher mit meinem Verein, als am sportlichen Tiefpunkt. Die Reise von der 1. Klasse Mitte A zurück in die Bundesliga, sie ist alles, was ich gebraucht habe, ohne es zu wissen: Jede Liga erlebt, Auswärtsfahrten mit der Straßenbahn gemacht, Wiesen statt Arenen lieben gelernt.

Ich brauche keine Champions League mehr, ich zitterte beim 0:0 in Gleinstätten, dem der GAK den Titel in der Oberliga und ich meine ersten grauen Haare verdanke. In Pöllau gab es nichts zu essen, weil man sich am Karfreitag weigerte, eine Stadionwurst auf den Griller zu werfen. Im Brucker Dauerregen sah ich das schlechteste Fußballspiel aller Zeiten, in Dornbirn das traurigste. Denke ich an die Legenden des GAK, denke ich nicht mehr an die Helden aus meiner Kindheit, an Mario Tokic oder Ales Ceh. Ich denke an Luka Kiric oder Ali Ivanescu, an David Preiß und Lukas Graf. An Überzeugungstäter, die da waren, als es nichts zu gewinnen gab, außer Dankbarkeit und den Support einer Kurve, die mit voller Sangeskraft und Pyrotechnik die zweite Mannschaft unterstützte, weil man in Wildon zu viel Geld für das Spiel der ersten Elf verlangte. Die Band Tomte schrieb einmal einen Song, dessen Titel wir Rote uns unbewusst als Mantra entlehnten. Er heißt: Die Schönheit der Chance.

In der Kurve singen wir ein anderes Lied, in dem es diese Zeile gibt: „An einem Samstagnachmittag nahm mich mein Vater an der Hand …“ Es geht um das erste Spiel, um die Körösistraße und um Tradition, weitergereicht über Generationen. Ich glaube nicht ans Schicksal und doch ist dieses Lied bei jedem Spiel der Moment, in dem ich es auch nicht mehr leugnen kann. Heute bin ich fast vierzig und obwohl ich Andi Ogris nie spielen sah, mag ich ihn wegen seines imaginären Mittelfingers noch immer nicht. Im Frühling 1992 besiegte der GAK den Linzer ASK mit 1:0 und gewann einen jungen Fan. Im Herbst 2023 verlor der GAK einen alten Fan und ich meinen Vater. Dieses Derby ist das erste ohne ihn und wenn wir heute für diesen absurden Klub diese Zeilen singen, wird einer irgendwo wieder lachen müssen und einer nicht.

MEIN SK STURM

Ich bin kein Sturmfan geworden, sondern habe einfach ein Erbe angetreten. Mein Vater war Anhänger von Sturm, warum eigentlich, kann ich ihn schon lange nicht mehr fragen. Höchstwahrscheinlich passte Sturm in den 1960-ern besser zu seinen Überzeugungen. Weil der Verein als Volksklub galt, ein Verein für die „einfachen Leute“, der offenbar dem sozialdemokratischen Arbeiterhaushalt am Land emotional näher war als der Grazer „Akademikerklub“. Vielleicht hat ihm auch das Schwarz einfach besser gefallen. Oder der romantische, ungewöhnliche Name.

Die zarte Pflanze, die ich geerbt hatte, gedieh langsam, allmählich. Am 18. September 1982 gab es die Einführung ins Live-Erlebnis. Ein längst vergessenes Meisterschaftsspiel (Tor für Sturm: Niederbacher). Die 7000 Besucher und die Kakophonie des Spiels, das Geschrei auf den Rängen, die Musik aus den Lautsprechern, das war alles recht beeindruckend, aber nicht prägend. Erst als in der Studienzeit aus irgendeinem Grund immer wieder „Schwarze“ meinen Weg kreuzten, wurde aus der Sympathie eine Leidenschaft. Eine irrationale Neigung, die viele Aufs und Abs kannte, aber keine Wenns oder Abers. Die Bindung an den Verein wurde immer stärker, aus der zarten Pflanze wurde ein Baum, der Jahresring um Jahresring zulegte. Schon knapp vor der Osim-Ära war es um mich geschehen gewesen, die Glanzphase unter dem Jahrhunderttrainer zementierte das Schicksal ein. „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Den Spruch Goethes kannte ich da noch nicht, und habe mich dennoch daran gehalten. Spiel für Spiel, Saison für Saison. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert.

Fußball ist wegen Sturm interessant, nicht umgekehrt. Das merkwürdige Zugehörigkeitsgefühl und die Sympathie sind ergebnisunabhängig. Der Sieg ist niemals garantiert, aber das Bemühen darum, das macht den Sturm-Geist aus. Wer früher gemeinsam mit ein paar Hundert Leuten in der Gruabn geschrien und gesungen hat, der lässt sich vom aktuellen Erfolg nicht blenden. Ein paar Jahre lang, es ist noch nicht so lange her, war der Besuch in Liebenau alles andere als ein Spaß, sondern ein alle zwei Wochen stattfindendes, fast schon quälendes Ritual, das man eher pflichtbewusst als interessiert absolviert hat. „Wer Unterhaltung will, soll in den Zirkus gehen, aber nicht auf den Fußballplatz“, erzählen sich die Weisen dieses Sports. Fan-Sein ist bitterer Ernst, eingehegt vom Wissen, dass Fußball nur eine Nebensache ist. Wer den zweiten Teil dieses Satzes nicht versteht, versteht nichts. Wer das alles zu ernst nimmt, riskiert, sich irgendwo in einer Prügelei mit Fans eines anderen Vereins wiederzufinden, vereint in blanker Idiotie.

Eine Sturmtribüne ähnelt heute dem Jakominiplatz in Graz. Beides sind sie große soziale Gleichmacher, wo die Hackler auf Anwälte treffen, wo alle Schichten und alle politischen Couleurs daheim sind und wo der kleinste gemeinsame Nenner etwas Gewaltiges ist: Der SK Sturm Graz. Mir gefällt das. Der Verein steht dabei immer im Zentrum: Ob man gegen Real Madrid oder die SV Ried spielt, ist zweitrangig. Es geht darum, Sturm zu sehen, nicht irgendwelche anderen. Und darum geht es auch heute. Von Martin Gasser