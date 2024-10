1

Grazer Derby hat Schiedsrichter Alexander Harkam bereits gepfiffen, und zwar Sturms 1:0-Sieg im Cup-Achtelfinale im Oktober 2022. Dies war auch das bislang einzige Match des SK Sturm, das der Grazer leiten durfte. Beim GAK kam der 42-Jährige bereits drei Mal zum Zug. Neben dem großen Derby war er 2008 auch mit dem Regionalliga-Duell mit den Sturm Amateuren und 2021 mit dem Cup-Duell mit St. Anna betraut.

6

Spieler haben eine Vergangenheit beim Lokalrivalen. Das GAK-Quartett Dominik Frieser, Marco Gantschnig, Michael Lang und Benjamin Rosenberger spielte in der Jugend für Sturm, Letzterer brachte es auf drei Bundesliga-Spiele in Schwarz-Weiß. Auf Seiten Sturms weisen Matteo Bignetti und Niklas Geyrhofer die „Jugendsünde“ GAK auf.

Benjamin Rosenberger wurde bei Sturm ausgebildet © GEPA

11

Steirer stehen in den Kadern der Derby-Kontrahenten. Sturm beschäftigt ein „Kernöl-Trio“ (Matteo Bignetti, Niklas Geyrhofer, Leon Grgic). Beim GAK sind es mit Jakob Meierhofer, Christoph Nicht,Haris Mujanic, Lukas Graf, Benjamin Rosenberger, Michael Lang, Marco Perchtold und Dominik Frieser immerhin acht „Steirerbuam“.

23,7

beträgt das Durchschnittsalter des Sturm-Kaders. Die jüngste Bundesliga-Startelf war in dieser Saison 23,4 Jahre alt, die älteste 25,4.

26,6

beträgt das Durchschnittsalter des GAK-Kaders. Die jüngste Bundesliga-Startelf war in dieser Saison 26,2 Jahre alt, die älteste am ersten Spieltag gegen Salzburg genau 29.

Der GAK kassierte bislang die meisten Karten © GEPA

54

Karten haben GAK und Sturm in dieser Saison bislang gemeinsam kassiert. Im Vergleich zur sportlichen Tabelle tauschen die zwei Rivalen in dieser Statistik die Plätze, Mit 34 Karten (33 Gelbe, eine Gelb-Rote) haben die Rotjacken gleichauf mit Austria Wien die meisten der Liga kassiert. Mit elf Verwarnungen wegen Kritik liegt man ligaweit unangefochten voran. Sturm (18 Gelbe, zwei Gelb-Rote) hat gleichauf mit dem LASK am zweitwenigsten Karten erhalten. Die „Lämmchen“ der Liga sind - bei zwei Spielen weniger - die „Bullen“ aus Salzburg mit erst zehn Verwarnungen.

108

A-Länderspiele haben die Kadermitglieder des SK Sturm insgesamt absolviert. Beim GAK hat kein Akteur A-Team-Erfahrung.

Vor mittlerweile 27 Jahren erzielte Roman Mählich das erste Tor im Stadion in Liebenau © GEPA

121

Derby-Tore sind seit der Eröffnung im Juli 1997 im Schwarzenegger-UPC-Merkur-Stadion in Liebenau erzielt worden.

6365

Tage sind vergangen, seit am 17. Mai 2007 letztmals ein Bundesliga-Duell der beiden Grazer Rivalen stattgefunden hat.

7127

Zuschauer bedeuteten am 2. März 2003 den Derby-Minusrekord seit dem gemeinsamen Einzug in Liebenau. Die Sturm-Fans ahnten wohl, warum sie sich das Match entgehen ließen, schließlich ging das Heim-Derby mit 0:5 verloren. Der damalige Präsident Hannes Kartnig wünschte sich vor allem einen Tribünenplatz für Goalie Heinz Weber: „Ich habe immer wieder gesagt, dass wir einen Tormann brauchen. Aber Manager Heinz Schilcher hat das abgelehnt.“