Für das erste Grazer Derby in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 17 Jahren zwischen Sturm und GAK werden in der Landeshauptstadt zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark erläuterte, wird es rund um die Begegnung der 10. Runde am Samstag (17 Uhr) einen Sicherheitsbereich rund um die Merkur Arena geben. Außerdem sei bereits ab Mittag mit umfassenden Sperren und Verkehrsmaßnahmen im Stadionbereich zu rechnen.