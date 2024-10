Am Samstag erstrahlt über Graz ein rot-schwarzer Fußballstern. Denn zum ersten Mal seit 17 Jahren treffen der SK Sturm und der GAK in der Bundesliga aufeinander. Während Polizei und Einsatzkräfte seit Wochen an einem Sicherheitskonzept feilen, ist die Vorfreude bei den Fans riesig. Während es für die meisten jungen Fans der Mannschaften das erste Derby auf Bundesliga-Ebene wird, haben sich die längst vergangenen Aufeinandertreffen bei langjährigen Fans für immer eingebrannt.