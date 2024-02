Im Eishockeysport wird das Play-off oft als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet, für die Villacher Adler hat diese aber schon längst begonnen. In jedem der noch verbleibenden vier Spiele im Grunddurchgang steht der VSV quasi mit dem Rücken zur Wand, gilt die Devise „Verlieren verboten“. Die Mannschaft von Marcel Rodman hat zwar den Vorteil, noch zweimal vor eigenem Publikum antreten zu können, die Gegner haben es dafür aber in sich. Mit Bozen sowie Linz und Innsbruck trifft man gleich auf drei direkte Konkurrenten im Kampf um eine Top-Sechs-Platzierung, zum Abschluss wartet in einer Woche noch Wien.