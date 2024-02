Die Pulsfrequenz dürfte sich beim VSV in den nächsten Wochen erhöhen. In den verbleibenden fünf Grunddurchgangsspielen gilt es, einen Top-Sechs-Platz zu ergattern. Um fix das Play-off zu erreichen. Ansonsten droht sogar das vorzeitige Saison-Aus. Das will in Villach niemand. Doch in der Stadt ist man selbst auf diese Eventualitäten vorbereitet. Denn mit dem Ausscheiden des VSV beginnen in einer ersten Bauphase die Sanierungsarbeiten der bestehenden Stadthalle. Baustart für den ersten Teil erfolgt nach dem ÖEHV-Länderspiel gegen Slowenien im April.