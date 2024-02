„Gott sei Dank, das war unglaublich wichtig!“ VSV-Stürmer John Hughes ist die Erleichterung nach dem 4:2-Sieg in Asiago ins Gesicht geschrieben. Der Flügel, der als VSV-Topscorer schon bei 13 Toren und 40 Assists (Liga-Bestwert) hält, erzielte in Italien das entscheidende Tor. „Und das nach einem echt harten Stück Arbeit. Als wir zurücklagen, dachte ich nur: Wir können doch nicht hier verlieren, wir sind klar die bessere Mannschaft und haben so viele Chancen.“ Und diese wurden gerade noch in ausreichender Form für drei Punkte genutzt. Somit bleibt der Kampf um die Top sechs völlig offen, zwischen Platz vier (Bozen/73 Punkte) und acht (Pustertal/69) liegen gerade einmal vier Punkte. Villach (71) kann die Bozner am Freitag im Heimspiel auch überholen und hätte dann in einer durchwachsenen Saison vielleicht sogar wieder den vierten Platz inne.