Die letzte Länderspielpause in der laufenden Saison ist auch die letzte Chance, Korrekturen vorzunehmen. Das tat der VSV personell mit den Verpflichtungen von Maxim Golod (für den abgewanderten Luciani) und Ethan Cap (als Kulda-Ersatz nach Fingerverletzung). In einer intensiven Trainingswoche versuchte Headcoach Marcel Rodman, noch einmal anständig an der Fitness der Adler zu schrauben, „es wurde wirklich viel gelaufen“, wie er verrät.

Auch am Lineup schraubte Rodman wieder einmal, „nachdem wir ja wirklich alles schon probiert haben.“ So wird Neuzugang Golod bei seinem Debüt in Asiago an der Seite von Andrew Desjardins und Maxi Rebernig auflaufen. Somit spricht auch einiges für die Rückkehr der Einser-Formation vom Saisonbeginn mit Kevin Hancock, John Hughes und Robert Sabolic. „Aber wie das genau ausschaut, werde ich erst am Spieltag wissen, zumal Felix Maxa noch gar nicht mit uns trainierte, ich nicht weiß, ob er sicher spielen kann“, sagt Rodman, der sich für den weiteren Verlauf der Saison eines wünscht: „Ich will uns jetzt endlich mit mehr Selbstvertrauen sehen, ich will ein Team sehen, dass den Sieg einfach mehr will als der Gegner und wieder an seine Stärken glaubt.“ Auch im Powerplay gibt es eine Änderung: Vier Stürmer, einer davon auf der Blauen Linie, agieren nun in Überzahl.

Golod und Ex-Caps-Trainer Samuelsson passten einfach nicht zusammen

Cap kommt bekanntlich erst heute oder morgen in Villach an, Golod will sofort einschlagen, zeigte sich im Training temporeich und gut im Eins-gegen-Eins. „Ich denke, ich bin schnell, habe eine gute Puckbehandlung und weiß, wo das Tor steht“, sagt der 23-Jährige, der auch frische Energie ins Team bringen will. Nach seinem Abgang aus Schwedens zweiter Liga samt Unstimmigkeiten mit Ex-Caps-Trainer Tommy Samuelsson ist Golod froh, sein erstes Europa-Jahr in Villach zu absolvieren: „Es gefällt mir richtig gut und diese Liga ist für mich mit Sicherheit ein Upgrade.“ Angesprochen auf Samuelsson winkt er ab: „Manchmal passen zwei Menschen einfach nicht zueinander.“ Zum VSV will er schon passen: „Ich fiebere dem Debüt entgegen, ein Tor zum Start wäre natürlich ein Traum, ich will immer viele Tore erzielen.“

Die Liga wird er noch kennenlernen, einige Cracks kennt er aber, stand ihnen im kanadischen Junior-Hockey gegenüber. „Darüber hinaus trainiere ich im Sommer zusammen mit Salzburgs Ryan Murphy und Bozens Blake Parlett. Ich freue mich auf Duelle mit ihnen.“