Der erste Baustelle ist vorerst geschlossen. Zumindest verspricht sich das der VSV von der Verpflichtung des kanadischen Stürmers Maxim Golod. „Wir erwarten uns von ihm mehr Energie in der Offensive und natürlich auch entsprechenden Scoring-Punch“, stellt VSV-Vorstand Gerald Rauchenwald klar. Doch in der Verteidigung bleiben die Sorgenfalten bestehen. Mark Katic plagt eine lästige Unterkörperverletzung, Arturs Kulda erlitt im Derby eine Verletzung. Dylan MacPherson zeigte konstante Leistungen, fiel zuletzt jedoch ab. Zudem kämpft Co-Kapitän Philipp Lindner in dieser Saison mit seiner Form. Mit soliden Vorstellungen der Stützen besticht derzeit lediglich Alex Wall. Zu wenig, wenn die Villacher a) einen Top-6-Platz ergattern und b) im Play-off aufzeigen möchten.