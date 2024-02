Raphael Wolf, Lucas Thaler oder auch Nico Feldner. All diese heimischen Eishockey-Cracks eint eine Sache. Sie haben bereits A-WM-Erfahrungen gesammelt. Und das, ohne zu diesem Zeitpunkt in Österreich ganz oben auf dem Zettel zu stehen. Nahezu jährlich bringt Teamchef Roger Bader die eine oder andere Überraschung zum Nationalteam. Das könnte auch heuer bei der WM in Prag wieder so sein.